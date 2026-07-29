La masa madre y sus propiedades, esta semana en `CONSUM – Alimentación Saludable´
Juanma Romero
CONSUM – Alimentación Saludable tiene esta semana una nueva cita en Levante TV, Información TV y Medi TV con una nueva entrega en donde se va conocer un poco más a la masa madre.
La masa madre es un fermento natural compuesto exclusivamente de harina y agua, sin utilizar levadura química comercial. En su lugar, y durante un proceso más largo, son las bacterias presentes en el ambiente y en la propia harina las que se encargan de fermentar la masa de manera espontánea, actuando de levadura biológica.
La masa madre es beneficiosa para las personas con diabetes, pues un proceso más largo de fermentación permite descomponer parcialmente los almidones y, por tanto, ayuda a reducir su índice glucémico, provocando picos de azúcar en sangre menos bruscos que el pan industrial.
En el programa conoceremos su historia y que se remonta a mucho tiempo atrás. De hecho, la levadura comercial aparecería mucho después, en el siglo XIX, desplazando un poco su protagonismo. También se hablará de algunas curiosidades de la masa madre, como el origen de su nombre.
En este espacio se darán los mejores consejos a la hora de hacer masa madre en un proceso que dura varios días, así como la mejor manera de mantenerlo y conservarlo, en donde la congelación es un proceso básico.
El programa cuenta con la colaboración de GASMA, el Campus Gastronómico de la Universidad CEU Cardenal Herrera en Castellón. En el capítulo de esta semana Ferran Lleixà, coordinador de pastelería en GASMA, será el encargado de proponer diferentes platos y propuestas culinarias con este producto como ingrediente destacado.
CONSUM – Alimentación Saludable se podrá ver en Levante TV este viernes a partir de las 13.30 horas.
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