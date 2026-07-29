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La Mediterranean Fashion Week València contará con el apoyo de la Concejalía de Emprendimiento

La Concejalía de Emprendimiento patrocinará la quinta edición de la Mediterranean Fashion Week València 2026, un evento que convertirá a la ciudad en escaparate internacional de la moda, del 13 al 15 de octubre, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

La iniciativa, organizada por la Asociación para la Cultura y Moda Valenciana (ACUMOVA), reunirá a destacados diseñadores nacionales e internacionales y reforzará el posicionamiento de València como referente en creatividad, diseño y emprendimiento. La Mediterranean Fashion Week celebrará su quinta edición con el fin de consolidarse como plataforma de promoción de la moda de autor y del diseño valenciano.

El evento reunirá durante tres jornadas a profesionales del sector, empresas, creadores, medios de comunicación y representantes internacionales.