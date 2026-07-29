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El puerto de Valencia proyecta una segunda subestación eléctrica

El puerto de València avanza en su proceso de electrificación con la puesta en marcha de una segunda subestación, en la que invertirá 14,5 millones de euros, para llevar energía limpia hasta sus muelles.

Un consejo de administración de la Autoridad Portuaria de València, que ha acordado la actualización de su política ambiental y energética para alinearla con su Plan Estratégico 2035 y el Plan Net Zero para el impulso de la descarbonización.

Un consejo de administración en el que también se ha aprobado un convenio con el Ayuntamiento de València para la implantación de un centro de desarrollo y formación de actividades náutico-deportivas en La Marina; la implantación de un centro empresarial de tecnología e innovación destinado a emprendimiento, oficinas, formaciones y eventos.