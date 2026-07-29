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El Valencia Basket iniciará la Euroliga en la pista del Besiktas

El Valencia Basket ya conoce el calendario completo de la temporada 2026-27 de la EuroLeague. El equipo taronja comenzará la competición el viernes 25 de septiembre de 2026 en la pista del Besiktas Istanbul. Es la segunda participación en la EuroLeague del equipo turco, que no jugaba la máxima competición continental desde 2013.

La semana siguiente estrenará la segunda temporada del Roig Arena recibiendo a Kosner Baskonia el martes 29 de septiembre a las 20:30 horas.

De nuevo, será un calendario de lo más exigente en la máxima competición europea, con 38 jornadas entre el 25 de septiembre y el 16 de abril.

La fase regular se cerrará con la visita a Olympiacos, vigente campeón de la Euroleague, que tendrá lugar el mismo viernes 16 de abril, a las 20:15h horario de España.

Precisamente, el Olympiakos, con Jean Montero, visitará el Roig Arena el martes 13 de octubre.

La visita del Real Madrid de Pedro Martínez y Jaime Pradilla tendrá que esperar hasta el 1 de abril, en la 35ª jornada.