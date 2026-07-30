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Más de 9.600 hectáreas quemadas, y de momento, el incendio seguirá sin estabilizarse este jueves

LevanteTV Juanma Romero

El CECOPI ha vuelto a reunirse en la mañana de este jueves para analizar la evolución del incendio de la Vall d´Uixó que alcanza ya su sexto día.

Tras el mismo, Juan Carlos Valderrama, conseller de Emergencias e Interior; y Fernando Pérez, director técnico operativo del PMA han actualizado la situación del incendio.

Ambos han destacado los avances que se han producido durante, aunque han apuntado que la jornada de hoy será complicado y que no espera llegar a la fase de estabilización.

Asimismo, han informado que las hectáreas quemadas ascienden a 9.644, un dato que no será definitivo hasta la extinción del incendio.