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El Arenal Sound sigue adelante, aunque pendiente de la evolución del incendio

El Arenal Sound regresa a Burriana del 30 de julio al 2 de agosto con una programación dominada por la música urbana, el pop y la electrónica. Myke Towers, María Becerra, Ana Mena, Dimitri Vegas, Delaossa, Omar Montes, JC Reyes y RVFV son algunos de los nombres destacados de una edición que volverá a transformar la costa castellonense en uno de los principales puntos de encuentro del verano.

Pese a la proximidad con el incendio que está asolando la Vall d´Uixó desde hace ya seis días, la organización ha apuntado a través de un comunicado que el festival sigue adelante, estando eso sí, pendiente de la evolución del incendio.

La jornada inaugural estará acompañada, además, por una concentración propalestina convocada a las puertas del recinto para reclamar que el festival se desvincule del fondo de inversión KKR.

La programación comenzará el este jueves con dos de los principales reclamos internacionales de esta edición: Myke Towers y María Becerra. La primera jornada también contará con artistas como La Pantera, Bresh, MVRK, D.Valentino, Pignoise, Íñigo Quintero, Ptazeta, L0rna, Luc Loren, Aissa y Fran Perea.

El festival que se extenderá hasta el próximo domingo espera congregar a más de 300.000 personas.