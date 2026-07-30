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La cuarta ola de calor comienza este jueves y se extenderá, al menos, hasta el lunes

La cuarta ola de calor de este verano en España será duradera, prolongándose hasta, al menos, el lunes 3 de agosto. Por lo que, en estos días caniculares que tenemos por delante se producirán picos de temperatura de hasta 44 grados.

Ya ayer miércoles se empezó a notar la intensificación del calor en todo el territorio peninsular así como en los dos archipiélagos. Una ola de calor que viene de la mano de un reforzamiento de las altas presiones, con una extensa dorsal de aire muy cálido, situándose sobre gran parte del territorio y un reforzamiento de las altas presiones en superficie.

Una jornada la de hoy jueves en la que predomina el ambiente soleado en todo el territorio y con esa calima que enturbia un poco los cielos. Una jornada en la que las temperaturas suben en todo el territorio pero especialmente en puntos de Aragón, Castilla la Mancha, Andalucía y la Comunitat Valenciana, donde se pueden alcanzar y sobrepasar los 40 grados.

Un ambiente que no nos dará tregua de cara a la noche ya que repetiremos una noche muy cálida en el Mediterráneo, el interior de la mitad sur peninsular y algunas zonas de Canarias, con valores que no bajarán de los 25 e incluso los 30 grados.