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Metrovalencia reforzará su servicio para la Cabalgata de Disfraces de Museros

Metrovalencia reforzará el servicio nocturno de la Línea 3 (Aeroport-Rafelbunyol) la noche del sábado día 1 y en la madrugada del domingo 2 de agosto para facilitar los numerosos desplazamientos que se prevén que existirán con motivo de las fiestas de Museros, en especial la tradicional Cabalgata de Disfraces.

A pesar de que en esa fecha, al ser sábado, se presta el servicio nocturno de fin de semana, FGV ha decidido reforzar con seis metros adicionales las circulaciones de la Línea 3 que se suelen prestar ese día de la semana por la noche.

De esta forma, además de los trenes especiales del servicio nocturno de fin de semana, saldrán dos metros desde Rafelbunyol en dirección a Ribarroja y Avinguda del Cid, con paso por Museros a las 2.01 horas, y 3.36 horas, respectivamente.

Por lo que la Línea 3 de metro contará con seis trenes especiales, además de los habituales nocturnos de fin de semana.