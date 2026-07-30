LevanteTV

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Los niños de la escuela de verano de BIOPARC Valencia devuelven a las tortugas acuáticas a su hábitat

Una veintena de galápago europeo ha regresado a su hábitat natural tras un largo proceso de cría en los BIOPARC de Valencia y el Acuario de Gijón.

La acción forma parte del programa de conservación de esta especie autóctona amenazada impulsado por la Fundación BIOPARC y la Conselleria de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana que combina cuidado especializado, gestión de especies exóticas invasoras y sensibilización ambiental sobre la tenencia responsable de mascotas y la protección de la biodiversidad.

Cada tortuga que se introduce en el medio natural contribuye a reforzar las poblaciones autóctonas, remarcando la necesidad de activar una visión global y científica de la preservación de la biodiversidad.