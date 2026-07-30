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Renfe ofrece más de 120.000 plazas en la Comunitat Valenciana para la operación salida y retorno de agosto

Con motivo de la operación salida y retorno del primer fin de semana de agosto, Renfe ofrece cerca de 1,2 millones de plazas entre el jueves 30 de julio y el domingo 2 de agosto. Esta cifra incluye tanto los trenes de Alta Velocidad y Larga Distancia (AVE, Avlo, Alvia, Euromed, Intercity y AVE Internacional) como los de Media Distancia (Avant y Regionales).

Los servicios de Alta Velocidad y Larga Distancia con origen y destino la Comunitat Valenciana contarán con 123.000 plazas para atender la demanda estival. En total, 325 servicios unirán estos días la Comunitat Valenciana con destinos como Madrid, Andalucía, Murcia, Cantabria, Cataluña, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Asturias.

Entre las conexiones más demandas se encuentran las de València y Alicante con Madrid, que suman casi 100.000 plazas o las más de 19.000 plazas en el Corredor Mediterráneo que unen Castelló, València y Alicante con Cataluña.