Revista de Sociedad revive este viernes su noche más aguamarina

Guapos, guapas y todos con su particular toque aguamarina. Levante TV emite este viernes a las 21:30 horas, un programa especial de Revista de Sociedad dedicado íntegramente a la Aguamarina Fest, la celebración con la que el programa y la productora RDS Media despidieron su 18.ª temporada.

La fiesta tuvo lugar el pasado 21 de julio en Atenea Sky, la terraza del Ateneo Mercantil de Valencia, y reunió a cerca de un centenar de invitados procedentes de la televisión, la cultura, la educación, la empresa y la sociedad valenciana.

Como no podía ser de otra manera, el color aguamarina fue el auténtico protagonista de la noche. El código de vestimenta invitaba a incorporar este tono a los estilismos y los asistentes respondieron con vestidos, camisas, corbatas, pañuelos, bolsos, collares, abanicos y pequeños detalles que llenaron de color una de las terrazas más espectaculares del centro de Valencia.

Al frente de la celebración estuvo Iñaki Verchraege, director de Revista de Sociedad y de la productora RDS Media, acompañado por todo su equipo y por numerosos amigos vinculados a los diferentes programas de la compañía.

La Aguamarina Fest no reunió únicamente a los colaboradores y patrocinadores de Revista de Sociedad. También asistieron representantes y amigos de otros formatos de RDS Media, como Más que 4 Paredes y Escuela de Padres, Colegios y Docentes, convirtiendo la noche en un gran encuentro de toda la familia de la productora.

Entre los rostros habituales de Más que 4 Paredes se encontraban Vicente Díez, vicepresidente de COAPIV, y Lluís Planells, vicepresidente de COAPIV y vocal de APIVA, que aprovecharon la celebración para hacer balance de la temporada y comentar algunos de los asuntos que marcan la actualidad del sector inmobiliario valenciano.

También ocupó un lugar destacado Mónica Duart, de Dormitienda, uno de los principales patrocinadores de Revista de Sociedad y una de las firmas que acompaña desde hace años al programa.

La Dra. Ainhoa Burgoa, de MR Grupo Clínico, tampoco quiso perderse la cita. Vinculada desde hace varias temporadas a Revista de Sociedad, compartió con el equipo y los invitados una velada muy especial para todos los que forman parte de la historia del programa.

La gran familia de Escuela de Padres, Colegios y Docentes estuvo ampliamente representada. A la fiesta asistieron Ángel Garrigós, de ESIC; Pepe Artigues, de Tabervall; Luis Rubio y Ana González, de Cuadernos Rubio; Michael Hewett, de Pearson; y Joaquín Prieto, de Nunsys.

No faltó Franc Corbí, presentador de Escuela de Padres y director general de los Colegios Británicos de Alzira, Xàtiva y Gandia, que hizo balance de la temporada y compartió algunos de los nuevos proyectos del espacio educativo.

La televisión valenciana también tuvo una destacada representación. Juanma Romero, director de Levante TV, acompañó al equipo de Revista de Sociedad en una noche que sirvió también para celebrar los diez años de emisión del programa en la cadena.

Entre las grandes amigas del programa se encontraba también Laura Fitera, colaboradora de Revista de Sociedad desde hace muchos años, que disfrutó de la noche junto a varios de sus invitados.

La cultura estuvo representada por el escritor Santiago Guerrero, quien habló de la reciente presentación de su último libro y de sus próximos proyectos literarios.

Como presidenta del Ateneo Mercantil de Valencia, Carmen de Rosa acompañó al equipo de RDS Media en una fiesta que volvió a tener como escenario Atenea Sky, situada en uno de los edificios más emblemáticos de la Plaza del Ayuntamiento.

Uno de los momentos más divertidos de la noche llegó de la mano de Ana Muñoz, creadora de La Tía Visántica, un personaje que atraviesa una etapa de enorme popularidad y que volvió a demostrar su capacidad para provocar las sonrisas de todos los presentes.

Durante la velada hubo tiempo para las entrevistas, las confidencias, las fotografías, los brindis y las conversaciones más espontáneas. Lejos de los platós y de las jornadas de grabación, los asistentes pudieron compartir una noche relajada y celebrar juntos el final de una temporada muy especial.

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El programa que Levante TV emite hoy recoge los mejores momentos de la Aguamarina Fest, las entrevistas realizadas a sus protagonistas, los estilismos más llamativos y el ambiente de una celebración marcada por la elegancia, la amistad y el buen humor.