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Agosto comienza más de 700.000 desplazamientos en las carreteras de la Comunitat Valenciana

La Operación especial de tráfico 1º de agosto, segunda fase de la Operación Especial Verano 2026, se desarrollará entre las 15 horas del viernes 31 de julio y las 0 horas del domingo 2 de agosto. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha previsto 5.590.000 desplazamientos de largo recorrido, de los cuales 716.079 corresponden a la Comunitat Valenciana. En total, durante los dos meses de verano, se producirán cerca de 14 millones de desplazamientos en las carreteras de la Comunitat.

Del 1 al 28 de julio se registraron cuatro víctimas mortales en cuatro accidentes en la Comunitat Valenciana.

Esta operación especial coincide con la fase de salida de la Operación Paso del Estrecho, por lo que se incrementará la circulación en A7 y AP7. Además, se incorpora una planificación específica para gestionar la movilidad motivada por el eclipse de sol del próximo 12 de agosto.