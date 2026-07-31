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Aldaia retira els últims cotxes de la Dana
Després de 21 mesos des d'aquell tràgic 29 d'octubre de 2024, en el qual l'aigua i el fang ho va arrasar tot, a Aldaia encara es podia vore la petjada de la riuada.
Cotxes que encara romanien sense retirar en un garatge d'una cèntrica finca de la localitat. Però hui, gràcies a la col·laboració de l´ajuntament, estos vehicles han sigut retirats.
Sentiments oposats. D'un costat, l'alegria de poder vore eixir eixos últims cotxes, tancant així un capítol tràgic de la història de la localitat, i d'un altre, la tristesa de rememorar un dia en què tot era horror i fang.
El que és clar és que 21 mesos després o el que és el mateix, 640 dies després d'eixet fatídic dia, encara queda molt per fer per a tornar a la normalitat.