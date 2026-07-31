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El Ayuntamiento de València saca a licitación la construcción del Auditorio de Benicalap

La Junta de Gobierno Local ha iniciado este viernes el proceso de adjudicación para contratar la construcción del nuevo auditorio de Benicalap, según el proyecto aprobado por el gobierno municipal el pasado 10 de julio. La edificación de este nuevo centro musical sale a licitación con un presupuesto inicial de 8,5 millones de euros (8.520.820,31 € IVA incluido) y un plazo de ejecución de 19 meses.

La concejala de Innovación, Agenda Digital y Captación de Inversiones, Paula Llobet, ha informado sobre los acuerdos adoptados hoy por la Junta de Gobierno, y ha recordado que el nuevo auditorio se construirá sobre un terreno triangular ubicado en las calles de Pere Delmonte, Poeta Serrano Clavero y General Llorens, frente al Centro Municipal de Actividades para las Personas Mayores del barrio de Benicalap, Jubiocio.

El nuevo centro tendrá capacidad para 425 personas e incluirá aulas y un espacio de uso vecinal independiente. Se trata de un edificio de nueva planta, concebido principalmente como equipamiento cultural de uso musical para el barrio y para la ciudad, con sala auditorio, escenario, camerinos, archivo, aulas y dependencias administrativas, además del citado espacio vecinal independiente, que se habilitará en la planta baja.

Tal como anunció la alcaldesa, María José Catalá, días atrás, el nuevo Auditorio de Benicalap será la nueva sede de la Banda Sinfónica Municipal de València y de las entidades musicales y sociales del barrio.

Además, y según se especifica en el proyecto constructivo, la actuación no se limita al futuro edificio en sí, sino que también incluye la modificación de la urbanización existente entre éste y Jubiocio.