Secciones

Es noticia
Incendio forestal Vall d'UixóMordidas caso AzudMaje PicassentViviendas ValenciaAtresmedia Marc GiróDesalojo Bonrepòs i MirambellCarlos Espí Real Madrid
instagramlinkedin

CONSUM – Alimentación Saludable | Masa madre / LevanteTV / David García Sebastiá

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

CONSUM – Alimentación Saludable | Masa madre

LevanteTV

David García Sebastiá

Valencia
RRSS WhatsAppCopiar URL

`CONSUM – Alimentación Saludable´ tiene esta semana una nueva cita en Levante TVInformación TV y Medi TV con una nueva entrega en donde la mase madre es la protagonista.

El programa cuenta con la colaboración de GASMA y en el capítulo de esta semana Carlos Monsonís, coordinador académico de GASMA, será el encargado de proponer diferentes platos y propuestas culinarias con este producto tan veraniego como ingrediente destacado.

TEMAS

Tracking Pixel Contents