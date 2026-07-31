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Dispositivo especial de EMT para eclipse solar

La Empresa Municipal de Transportes (EMT) de València prepara un dispositivo especial de movilidad con motivo del eclipse solar total del próximo miércoles 12 de agosto, el fenómeno astronómico que alcanzará su momento central alrededor de las 20:32 horas de ese día, y que atraerá a numerosas personas hacia el litoral y otros puntos de observación. Por este motivo, EMT ha previsto un refuerzo de sus servicios para facilitar tanto los desplazamientos de ida como el regreso posterior.

La empresa municipal reforzará las conexiones con las playas y las pedanías del sur. El operativo se intensificará desde las 16 horas y contará con una treintena de autobuses adicionales. La EMT también adaptará el servicio durante los días previos, ante el aumento previsto de visitantes.

El dispositivo prestará especial atención a las conexiones con la Malva-rosa. Para ello, EMT reforzará la oferta de las líneas 18, 19, 31, 32, 92, 93, 95, 98 y 99, unas líneas que ya cuentan con una programación especial durante el mes de agosto por el incremento habitual de la demanda hacia las playas. La mayoría de esta oferta dispondrá además de autobuses articulados para aumentar la capacidad durante las franjas de mayor afluencia.

También se reforzará la línea 25, que conecta la ciudad con Pinedo, El Saler y El Perelló, de modo que la empresa municipal aumentará las alternativas de transporte público hacia los principales puntos de observación del litoral sur. En cuanto a la línea 24, contará con un plan específico de seguimiento y regulación para garantizar las conexiones con El Palmar. Personal de EMT supervisará su funcionamiento durante la jornada y adaptará el servicio según la demanda registrada.

La planificación inicial contempla la incorporación de una treintena de autobuses adicionales. La dimensión definitiva del dispositivo se concretará durante los días previos, según las necesidades de movilidad y la disponibilidad operativa