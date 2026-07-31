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Luz verde para la instalación de placas fotovoltaicas en los edificios municipales de València

LevanteTV Penélope Maestro

La Junta de Gobierno Local ha aprobado el expediente y ha dispuesto la apertura del procedimiento de adjudicación para contratar la prestación de los servicios de redacción de proyectos de instalaciones fotovoltaicas en edificios municipales del Ayuntamiento de València. El contrato, dividido en cinco lotes y con una duración de ocho meses, tiene un coste de 300.124,13 euros.

Así, el lote 1 incluye el Museo Fallero, la Central de la Policía Local, la Alcaldía de La Torre, el Edificio Multiusos de Natzaret, el Centro de Ocupación y Formación de Lleons, la Alcaldía de Castellar-L’Oliveral, el Centro Municipal de Personas Mayores de Campanar, el CEIP Ausiàs March, el CEIP Giner de los Ríos y el CEIP Virgen del Carmen.

El lote 2 incluye el Parc Oest de Bomberos, la séptima unidad de la Policía Local, el Centro Municipal de Servicios Sociales de Quatre Carreres y el de La Malva-rosa, el edificio Jubiocio, el CEIP Antonio García López, el CEIP Carles Salvador, el CEIP Explorador Andrés, el CEIP Torrefiel y el CEIP Campanar.

El tercer lote prevé una instalación fotovoltaica en la Hemeroteca Municipal, la Junta Municipal de Trànsits, la segunda unidad de la Policía Local, el Parc de Bombers de El Saler, la Biblioteca de Mar, el Centro de Fauna Exótica de Natzaret, el Centro de Personas Mayores de El Cabanyal y los CEIP Ciutat Artista Faller, Doctor López Rosat y el CEIP Profesor Louis Braille.

El cuarto lote hace referencia en la Biblioteca Martí i Gadea, el laboratorio municipal, el Centro de Día Tres Forques, las naves municipales ubicadas en el Polígono de Vara de Quart, el Edificio de L’Amistat, la Biblioteca Joan de Timoneda, la Concejalía de Juventud en la calle de Campoamor, la tercera unidad de distrito de la Policía Local, la Alquería de la Purísima y el CEIP de El Forn d’Alcedo.

El quinto lote incluiría el Palau de l’Exposició, Centro Municipal de Servicios Sociales de Natzaret, la Biblioteca de Marxalenes, el centro Municipal de Servicios Sociales de Sant Marcel·lí, el Parc de Bombers de Campanar, la quinta unidad de distrito de la Policía Local, los CEIP Alejandra Soler, CEIP Salvador Tuset y CEIP el Grau y las instalaciones conjuntas de la Policía Local y los Bomberos en el barrio de Carme.