LevanteTV

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Pérez Llorca anuncia las ayudas a los damnificados por el incendio de la Vall D´Uixó y que ascienden a 67 millones de euros

El President de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado el paquete de ayudas a los damnificados por el incendio de la Vall d´Uixó y que van a ascender a un total de 67 millones de euros.

Esta cantidad se destinará a los diferentes colectivos afectados, así como a los ayuntamientos para que puedan reponer los servicios esenciales que hayan podido verse dañados.

Pérez Llorca ha apuntado que uno de los retos, es que el proceso para solicitar estas ayudas sea lo más fluido posible.

El President, además, ha indicado que se va a reforzar la vigilancia para que no vuelva algo similar a ocurrir al tratarse de un incendio provocado.