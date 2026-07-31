Programación familiar para abrir agosto en Levante TV

Levante TV ofrece este primer fin de semana de agosto una programación pensada para toda la familia.

Así, por un lado, se hará un repaso a las noticias más destacadas de la semana en el Levante en Directe – Especial fin de semana y que además contará con la entrevista más notoria realizada en los últimos siete días.

Con la llegada del verano y el tiempo libre para mucho, Maletas a la Vista es una propuesta en la que los espectadores podrán encontrar planes, ideas y rutas para combatir el calor, pasarlo bien y de forma económica.

El deporte también tendrá su ventana por un lado con Aventurístico. Un programa en el que el deporte de aventura es el protagonista. Senderismo, trekking, ciclismo o actividades acuáticas se abordan en este espacio que visita los mejores parajes del país. Asimismo, Superdeportes, recopila los mejores momentos y las entrevistas más destacadas de esta temporada. Super Running también será otra de las posibilidades. El espacio runner de Levante TV aborda durante esta semana la 45ª edición del Gran Fondo Internacional de Siete Aguas y la 29ª del Gran Premio Nocturno Trufa Sarrión.

Los más pequeños de la casa podrán disfrutar de la película `Mike dice adiós´. Mike tiene diez años y tras curarse de leucemia desea volver a casa. Pero con una madre alcohólica, y con la ayuda de su amigo Vincent, tratará de frustrar los planes de una asistente social empeñada en darle a un hogar de adopción. Pese al drama inherente en la historia de la película, la de un niño que quiere regresar junto a su madre que padece alcoholismo, se trata de una cinta destinada a un público infantil y familiar. Un género que no es desconocido para la directora neerlandesa Maria Peters, quien cuenta en esta ocasión con un reparto liderado por Maas Bronkhuyzen, Faas Wijn y Bracha van Doesburgh. Cabe destacar que el filme ganó dos premios en el Festival de Cine Internacional de la Infancia de Cracovia.

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Ya por la noche se podrá ver `Infierno en Alcatraz´. Seis internos de la prisión de Alcatraz planean durante ocho años una estrategia para poder escapar de la fortaleza. Telefilme que narra las peripecias de estos seis presos, basándose en un hecho real que aconteció en 1946.