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El Puente de las Flores será renovado en septiembre

La Concejalía de Parques y Jardines acometerá el próximo mes de septiembre la renovación integral de la plantación del Puente de las Flores Alcaldesa Rita Barberá, una actuación que incluirá la sustitución de los geranios, del sustrato, de las jardineras y del sistema de riego.

La plantación actual fue realizada en el otoño de 2022 y, tras casi cuatro años de servicio, tanto las plantas como el sustrato han agotado sus condiciones óptimas de cultivo. Durante la pasada primavera se realizó una poda de mantenimiento para eliminar las inflorescencias secas tras el máximo periodo de floración, y reducir el volumen de las plantas más vigorosas para equilibrar la masa foliar con el desarrollo del sistema radicular.

La actuación comenzará a principios de septiembre con la renovación completa de las infraestructuras de cultivo, y culminará entre la última semana de septiembre y la primera de octubre, coincidiendo con unas condiciones climáticas mucho más favorables para el enraizamiento y desarrollo de los nuevos geranios.