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Valencia acoge este domingo el `Dia de la dansa tradicional´

Este próximo domingo, 2 de agosto, la Plaza de la Reina acogerá a las 19.30 horas una nueva edición del `Dia de la dansa tradicional valenciana´.

Una cita que alcanza ya su quinta edición y que reunirá a cientos de personas en pleno centro histórico para disfrutar al aire libre.

La dansa tradicional valenciana forma parte de la identidad cultural del pueblo valenciano y ha pasado de generación en generación durante siglos. Junto a los bailes, también forman parte de este legado la indumentaria tradicional, la música interpretada con tabalet y dolçaina, los instrumentos de viento-metal y las coreografías que acompañan cada celebración.

Será una jornada que une arte, tradición y cultura con jotas, fandangos, boleros, albaes y bureos, las manifestaciones más típicas de nuestro folclore.

Con la colaboración del Ajuntament de València, participan el Grup de Danses L’Arena de Borriana, la Rondalla Sota de Bassí de Paiporta y la Associació d’Estudis Tradicionals Sagueta Nova de Biar.