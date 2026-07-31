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El Valencia Basket define su pretemporada con tres partidos amistosos

El Valencia Basket ya ha trazado la hoja de ruta para la pretemporada del primer equipo masculino antes del inicio del curso 2026-27, el segundo en el Roig Arena. Una pretemporada que será atípica por la presencia de la ventana FIBA y el rápido inicio de las competiciones. El equipo que dirige Xavi Albert disputará tres pruebas de pretemporada antes de afrontar el primer partido oficial, que llegará con la semifinal de la Supercopa Endesa el sábado 19 de septiembre ante el Barça.

El primer equipo masculino de Valencia Basket arrancará la pretemporada el lunes 17 de agosto con la llegada de los jugadores, completando las revisiones médicas y fisioterápicas y las pertinentes pruebas físicas.

Tras las primeras sesiones de entrenamientos habrá un parón en el trabajo grupal para la disputa de la ventana FIBA de clasificación para el Mundial de 2027, que tendrá lugar entre el 24 de agosto y el 1 de septiembre.

Posteriormente, con el regreso de los jugadores internacionales volverán los entrenamientos con todo el grupo para preparar el primer amistoso. Este se celebrará el lunes 7 de septiembre contra Casademont Zaragoza, en el pabellón municipal de Benicarló.

Después de dos días de trabajo en Valencia, el jueves 10 de septiembre el equipo viajará un año más a tierras gallegas para repetir su participación en la undécima edición del torneo EncestaRías. El equipo taronja estrenará la competición enfrentándose a Monbus Obradoiro, en un partido que se disputará el viernes 11 de septiembre. Al día siguiente, se medirá al equipo que haya obtenido el mismo resultado en la otra semifinal, que disputarán Baskonia y Alba Berlín.