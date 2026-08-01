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Aldaia celebra su tradicional Nit de Farolets

Las Fiestas Mayores de Aldaia 2026 conmemoraron uno de los actos más emblemáticos y queridos por los vecinos del municipio: `La Nit de Farolets´, una tradición profundamente arraigada en la cultura valenciana que cada verano reúne centenares de familias en un recorrido lleno de luz, música y ambiente festivo.

Organizada por el Ayuntamiento de Aldaia dentro de la programación oficial de las Fiestas Mayores, `La Nit de Farolets´ representa mucho más que un simple desfile. Es una celebración del patrimonio cultural valenciano y de la convivencia vecinal, en la cual participan familias enteras, asociaciones y numerosos vecinos que cada año esperan con ilusión esta noche tan especial.

La cita volvió a convertir las calles de Aldaia en un desfile colorido de farolillos artesanales elaborados por niños y mayores. Se trata de una de las actividades con mayor participación popular de las fiestas patronales y una ocasión para mantener vivo una costumbre que ha pasado de generación en generación y que además premia en diferentes categorías a lo mejor elaborados y más originales, una decisión difícil para el jurado.

El desfile estuvo acompañada por la Colla de Dolçainers y Tabaleters de Aldaia, donde la música tradicional de la cual puso el ritmo al recorrido. Al sonido de la dolçaina y el tabal, los participantes van recorriendo diferentes calles del municipio llevando sus farolillos, muchos de ellos confeccionados de manera artesanal durante los días previos y en los que las temáticas son variadas.

Una vez terminado el desfile se procedió a la entrega de premios en las cinco categorías.

Ya en plaza Constitución tuvo lugar el espectáculo familiar Una historia encantada protagonizado por Gisella. La artista catalana, conocida por su paso por Operación Triunfo puso el punto y final a una velada entrañable.