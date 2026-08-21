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BIOPARC Valencia alumbra el nacimiento de una nueva cría dril

Apenas unos días después del nacimiento de un dril (Mandrillus leucophaeus), una nueva cría es la mejor noticia para el programa internacional de conservación (EEP) del que forma parte BIOPARC y que tiene como objetivo evitar la extinción de esta especie gravemente amenazada según la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Este grupo, con 10 individuos actualmente, es el tercero más grande de Europa y el más importante de España, teniendo en cuenta que ya son 18 los driles nacidos en Valencia durante estos años. Los recién nacidos se unen al resto de crías que llenan de esperanza el parque y muestran ese lado más tierno y delicado de la naturaleza.

Los primeros días de un dril son especialmente importantes, ya que en esta etapa se establece el vínculo con la madre. Al pequeño le costó, inicialmente, agarrarse a su progenitora Muyuka, pero ya son inseparables y sigue su desarrollo y adaptación al entorno.