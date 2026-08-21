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El Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia hace balance tras las lluvias

El Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia actuó este jueves en más de 50 servicios relacionados con el viento, principalmente en la zona de la Ribera, que ha dejado árboles caídos y ha provocado daños materiales en estructuras y edificaciones.

Según ha informado el Consorcio, las principales actuaciones se han dado en Alzira, Sueca, Guadassuar, Carcaixent, Sumacàrcer y l’Alcúdia, la mayoría de ellas por saneamiento por árboles y ramas caídas al suelo, problemas en cornisas y piedras.

Lo más notorio fue el derrumbe del techo de la Iglesia de Santa Catalina, la caída de árboles, corte de carreteras y otros daños en la localidad de Alzira.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha asegurado que los efectos de estas tormentas a veces se confunden con tornados, pero se trata de reventones húmedos que provocan rachas superiores a 90-100 kilómetros por hora.