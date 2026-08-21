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La inteligencia artificial llega a los pueblos valencianos en riesgo de despoblación

La Generalitat ha acercado la formación en inteligencia artificial y competencias digitales a 118 municipios en riesgo de despoblación de la Comunitat Valenciana a través del programa Digital-IA, una iniciativa que tiene entre sus principales objetivos reducir la brecha digital y garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a las nuevas tecnologías.

En concreto, en estas localidades se han contabilizado 11.994 acciones formativas, de las que 5.646 han sido presenciales y 6.348 online, dirigidas a facilitar a la ciudadanía conocimientos y herramientas para desenvolverse en un entorno cada vez más digitalizado.

La Generalitat ha destinado una ayuda directa de 599.931 euros a la Escuela de Postgrado y Red de Centros de Investigación en Inteligencia Artificial (ValgrAI) para contribuir a la ejecución del proyecto Digital-IA en la Comunitat Valenciana.

De los 118 municipios en riesgo de despoblación beneficiados, en 50 localidades se han desarrollado acciones de formación presencial, mientras que ciudadanos de 107 municipios han participado en la modalidad online. Ambas cifras no son acumulativas, ya que hay municipios que han participado en las dos modalidades.

La combinación de formación presencial y online permite ampliar el alcance territorial del programa y facilitar la participación de habitantes de localidades pequeñas y dispersas geográficamente, contribuyendo así a reducir una brecha digital que puede acentuar las desigualdades existentes entre las zonas rurales y los grandes núcleos urbanos.