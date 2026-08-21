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Medios aéreos trabajan en la extinción del incendio iniciado en Segorbe

LevanteTV César Molins

Los medios aéreos se han incorporado a primera hora de este viernes a las labores de control y extinción del incendio declarado el jueves por la tarde entre Gátova y Segorbe (Castellón) por la caída de un rayo, que mantiene la situación 1 del Plan Especial Frente al Riesgo de Incendios Forestales (PEIF).

Durante la noche han trabajado en este incendio once unidades de bomberos forestales de la Generalitat, dos dotaciones del Consorcio Provincial de Valencia, dos de Castellón, dos brigadas forestales, una unidad de jefatura, un coordinador forestal de Valencia y otro de Castellón, una unidad de mando y un técnico forestal.

Desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA), que se ha constituido en la localidad de Gátova, siguen la evolución del incendio el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, el secretario autonómico de Emergencias e interior, Fernando Lasheras, el alcalde de Gátova, Jesús Salmerón, los jefes de Bomberos de Valencia y Castellón y los expertos que dirigen el operativo.