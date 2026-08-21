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Las obras de Giorgeta-Pérez Galdós encaran su reapertura para septiembre

El Ayuntamiento de València reabre este viernes al tráfico el tramo de las avenidas Giorgeta - Pérez Galdós comprendido entre las calles Conca y Sant Vicent Màrtir como paso previo al restablecimiento del tráfico a lo largo de los dos kilómetros de calle el próximo mes de septiembre con motivo de la vuelta al cole.

La reurbanización de las avenidas de Pérez Galdós y Giorgeta es la mayor obra urbana ejecutada en València en más de tres décadas. Actúa sobre 97.000 metros cuadrados y 2,2 kilómetros de vía desde el paseo de la Petxina hasta la calle de Sant Vicent Màrtir a través de los barrios de La Petxina, Arrancapins, Nou Moles, Patraix y La Raïosa. La inversión municipal asciende a 24 millones de euros, cofinanciados con fondos europeos Next Generation.

Las nuevas aceras, ya terminadas en la mayoría de tramos, cuentan con entre 3 y 7 metros de anchura frente a los menos de 1,40 metros anteriores.

En el apartado de movilidad, se crea un carril bici segregado y bidireccional, 15 paradas de autobús y 26 pasos de peatones, y se renueva por completo el alcantarillado, la red de semáforos y el alumbrado público, con 265 nuevas luminarias.

El arbolado se amplía de forma notable con tres líneas de vegetación —las dos aceras y la mediana— y sistemas de drenaje sostenible. En total habrá 640 árboles y más de 6.800 metros cuadrados de zonas verdes con 60 especies distintas, además de conservar en torno al 90 % de las palmeras existentes en la mediana.