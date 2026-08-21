LevanteTV

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

El Valencia CF realiza el último entrenamiento antes del debut liguero contra el Celta

El Valencia CF ha realizado la última sesión preparatoria antes del debut liguero frente al Celta de mañana sábado en Mestalla.

La gran novedad ha sido la presencia de Maffeo, reciente incorporación valencianista.

Danjuma también ha trabajado pese a su posible salida al PSV Eindhoven, mientras que Rioja ha comenzado la activación con el grupo.

Los jóvenes Abril e Iranzo no han trabajado con sus compañeros a la espera de su inminente salida del Valencia CF.