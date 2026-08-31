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La Comunitat Valenciana presentará en Les Corts la nueva Ley Forestal

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado que en las próximas semanas el Consell presentará para su tramitación y debate en Les Corts la nueva Ley Forestal de la Comunitat Valenciana.

El jefe del Consell ha avanzado que la nueva Ley Forestal de la Comunitat Valenciana reconocerá y retribuirá a quienes cuidan los montes a través de un sistema pionero de pago por servicios ambientales que compensará económicamente a los propietarios forestales que contribuyan a la conservación del entorno, la prevención de incendios y la protección de los ecosistemas.

De esta forma, la futura norma fijará incentivos para propietarios y gestores y hará más ágiles las relaciones entre administraciones, usuarios, empresas y municipios.

Así, Pérez Llorca ha ejemplificado que, en el incendio de La Vall d’Uixó, de las 9.500 hectáreas calcinadas, algo más de 300 son terrenos forestales de la Generalitat por lo que ha subrayado el importante papel que los propietarios puedan tener en el cuidado y mantenimiento de los terrenos para agilizar los trabajos de recuperación tras un posible incendio.

La Generalitat ha elaborado el plan con los ayuntamientos, cuyas obras se inician en el día de hoy y tienen un plazo previsto de ejecución de ocho meses, con el objetivo de restaurar el paisaje, recuperar la biodiversidad, consolidar los suelos y proteger los recursos hídricos. De los 2,7 millones de euros de inversión, se reserva una partida para otras actuaciones en la zona que vayan detectando los ayuntamientos.

Las obras de emergencia de la primera fase permitirán la retirada de árboles y sedimentos cercanos a poblaciones y las vías y garantizar el acceso seguro a las zonas quemadas, además de facilitar las labores de cara a la segunda fase, centrada en el control de la erosión, regulación hidrológica y recuperación de la vegetación.

De forma paralela, la Generalitat trabaja en una segunda fase que abordará otras intervenciones para facilitar la regeneración natural del monte. El objetivo es recuperar las masas forestales con especies más resilientes y aprovechar especies autóctonas como el alcornoque.