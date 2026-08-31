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La Cordà de Paterna transcurre entre el éxito y la falta de incidentes

La pólvora volvió a convertir Paterna en uno de los grandes epicentros del fuego en la Comunitat Valenciana. La madrugada de este domingo al lunes, la Cordà de Paterna 2026 llenó el municipio de ruido y luz en uno de los espectáculos pirotécnicos más impactantes de las Fiestas Mayores.

Alrededor de 70.000 cohetes se dispararon durante una exhibición que tuvo una duración aproximada de entre 20 y 25 minutos. El espectáculo estuvo reservado a los tiradores acreditados, mientras miles de personas pudieron seguirlo desde las zonas habilitadas y protegidas por el Ayuntamiento.