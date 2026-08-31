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Cuarteto taronja en el Mundial de baloncesto de Alemania

La Federación Española de Baloncesto ha anunciado la lista de 12 jugadoras que compondrán el equipo que participará en el Mundial Femenino que se disputará en Berlín desde el 4 hasta el 13 de septiembre.

El Valencia Basket estará ampliamente representado con un total de cuatro jugadoras, Raquel Carrera, Helena Pueyo, Elena Buenavida y Alicia Flórez. A ellas hay que unir a la extaronja Awa Fam enrolada actualmente en Seattle.

Podían haber sido cinco las representantes, pero María Araujo no ha pasado el corte definitivo.

España compartirá grupo con Alemania, Mali y Japón y debutará este viernes ante la selección anfitriona.