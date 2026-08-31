LevanteTV

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

La derrota del Valencia ante el Deportivo solivianta a la afición

El Valencia CF sufrió la segunda derrota de la temporada tras caer ante el Deportivo por 3-1 en un mal partido.

El conjunto dirigido por Carlos Corberán siempre fue a remolque del rival y padeció el segundo traspié de esta temporada que le ha llevado a la antepenúltimo plaza en la clasificación.

La expedición valencianista fue recibida por parte de aficionados del equipo que recriminaron a los futbolistas y al cuerpo técnico la mala imagen dada en Riazor y el horrible inicio de liga con solo un punto sumado en las tres primeras jornadas.