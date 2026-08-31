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Tras el fuego, regresa la normalidad a El Saler

Esta pasada medianoche se han reabierto al tráfico las carreteras 401 y CV-500. Con esto, se recupera la normalidad en la vía que da servicios a las pedanías de El Saler, Palmar y Perellonet, que ya no tendrán que acceder a la zona desde Sueca.

También esta medianoche se ha recuperado con normalidad el servicio de transporte público de la EMT.

Asimismo, se han reabierto los accesos al bosque de la Devesa excepto los viales y los aparcamientos de la avenida de la Gola Pujol desde la Torre 1 hasta la rotonda del restaurante Duna, la zona afectada por el incendio. Este lunes se permite el acceso también a las playas y a los locales de hostelería de la playa del paseo marítimo y sus zonas de aparcamiento.