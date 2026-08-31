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Las gimnastas Marina Cortelles y Lucía Muñoz, recibidas por Pérez Llorca

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha recibido a las deportistas valencianas Marina Cortelles y Lucía Muñoz, a las que ha traslado su felicitación “por su histórico oro” en el Campeonato del Mundo de Gimnasia Rítmica celebrado en Frankfurt el pasado mes de agosto.

Para Pérez Llorca, la conquista del título mundial representa “el reconocimiento al esfuerzo, la disciplina y la dedicación de unas deportistas que han demostrado su excelencia sobre el tapiz frente a las mejores selecciones del mundo”.

El president ha destacado la trayectoria de las dos gimnastas valencianas y ha resaltado que constituyen un referente para miles de jóvenes deportistas.

“El logro alcanzado por Marina Cortelles y Lucía Muñoz vuelve a poner de manifiesto la calidad del talento deportivo valenciano y la importancia del trabajo que desarrollan clubes, entrenadores, federaciones y familias”, ha concluido el president.