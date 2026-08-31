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Metrovalencia reabre las estaciones de Aragó, Amistat, Aiora y Marítim

LevanteTV César Molins

Metrovalencia ha reabierto este lunes las estaciones de Aragó, Amistat, Ayora y Marítim, una vez finalizados los trabajos de renovación de vía e infraestructura en el tramo de túnel entre Alameda y Marítim de las Líneas 5 y 7.

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha anunciado la reapertura durante una visita a las obras y ha señalado que los trabajos “se han ejecutado según lo previsto”.

Las actuaciones comenzaron a finales de junio y han permitido renovar un tramo de túnel de más de tres kilómetros.

La reapertura coincide con la finalización de los trabajos de renovación del tramo Alameda-Marítim. Además, el pasado domingo terminaron las actuaciones en el tramo Aeroport-Quart de Poblet, que afectaban al servicio del último tren de la Línea 3 de domingo a jueves.

El conjunto de estas actuaciones cuenta con un presupuesto de 24 millones de euros, de los que nueve millones ya se han ejecutado en el tramo visitado.