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Almeida, cedido al Racing de Santander

Racing y Valencia han alcanzado un acuerdo para la cesión de André Almeida hasta el final de la presente temporada. El movimiento se realizará sin opción de compra, por lo que el jugador regresará al conjunto valenciano una vez finalice el préstamo.

El acuerdo contempla que el Racing de Santander asuma el 100% del salario de Almeida, además de abonar una pequeña cantidad al Valencia en concepto de cesión.

La salida de André Almeida del Valencia CF era uno de los movimientos esperados durante este mercado. El futbolista portugués había recibido diferentes propuestas y todo apuntaba inicialmente a que su próximo destino estaría fuera de España.

De hecho, el Swansea llegó a posicionarse como una de las opciones para hacerse con sus servicios, aunque Almeida decidió finalmente rechazar la propuesta inglesa y continuar su carrera en el fútbol español.

Posteriormente, el RC Celta de Vigo apareció como posible destino, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto. Finalmente, el centrocampista seguirá compitiendo en LaLiga EA Sports, esta vez defendiendo los colores del Racing de Santander.