Es noticia El incendio de un vehículo obliga a cortar la A-3 en Requena

LevanteTV

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Aviso naranja en la Comunitat Valenciana por alto riesgo de incendios forestales

La Comunitat Valenciana se encuentra en alerta nivel naranja por riesgo de incendios forestales con posibilidad de tormentas secas en todo el territorio.

El Centro de Coordinación de Emergencias establece hoy, 1 de septiembre, el nivel de preemergencia por riesgo alto de incendios forestales (nivel naranja) con posibilidad de tormentas secas en toda la Comunidad Valenciana.

Se recomienda extremar la vigilancia y seguridad, así como prestar atención a las actualizaciones de los Servicios de Emergencias GVA 112.

Por otro lado, los bomberos continúan trabajando en la extinción del incendio de El Saler.