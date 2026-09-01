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Aviso naranja en la Comunitat Valenciana por alto riesgo de incendios forestales

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Aviso naranja en la Comunitat Valenciana por alto riesgo de incendios forestales

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César Molins

Valencia
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La Comunitat Valenciana se encuentra en alerta nivel naranja por riesgo de incendios forestales con posibilidad de tormentas secas en todo el territorio.

El Centro de Coordinación de Emergencias establece hoy, 1 de septiembre, el nivel de preemergencia por riesgo alto de incendios forestales (nivel naranja) con posibilidad de tormentas secas en toda la Comunidad Valenciana.

Se recomienda extremar la vigilancia y seguridad, así como prestar atención a las actualizaciones de los Servicios de Emergencias GVA 112.

Por otro lado, los bomberos continúan trabajando en la extinción del incendio de El Saler.

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