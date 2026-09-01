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BIOPARC celebra el Día Mundial de los Primates

Se estima que existen más de 500 especies de primates en el planeta, un grupo de mamíferos extraordinariamente plural que incluye desde diminutos titís o los peculiares lémures, hasta los grandes simios como orangutanes, gorilas, chimpancés y bonobos. Esta enorme diversidad se traduce también en una gran variedad de comportamientos, estructuras sociales y formas de adaptación a sus diferentes ecosistemas.

Lo alarmante es que la mayor parte se encuentra en peligro principalmente por la presión humana, ya sea la caza o el tráfico ilegal o la constante pérdida y fragmentación de sus hábitats. En este contexto, el Día Mundial de los Primates, que se celebra cada 1 de septiembre, constituye una oportunidad para acercar a la sociedad la disparidad de estos animales y concienciar sobre la necesidad de conservarlos y proteger los ecosistemas de los que dependen.

Los BIOPARC de Fuengirola y Valencia y la Fundación BIOPARC muestran esta rica biodiversidad desarrollando acciones específicas de divulgación y educación ambiental para despertar el interés hacia su protección, al mismo tiempo que abordan de forma global su preservación ex situ e in situ. Desde primates poco conocidos, como saki, dril, socayo rojo o talapoín, hasta especies más emblemáticas como gorilas, chimpancés y orangutanes, se pueden observar en grupos sociales y en entornos naturalistas que recrean las características de su entorno, favoreciendo la expresión de comportamientos innatos y permitiendo comprender mejor su complejidad.