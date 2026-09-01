Es noticia La división política por la crisis de Ceuta fractura a los municipios valencianos ante las convocatorias de la FEMP y la FVMP

LevanteTV

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Catalá recibe a representantes de Ceuta y Melilla y confirma su asistencia a la concentración de este miércoles

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha recibido a representantes de la comunidad ceutí en Valencia y de la Casa Regional de Melilla para trasladarles el apoyo de la ciudad debido a la compleja situación en la que se encuentran.

María José Catalá, ha llamado a los vecinos de la ciudad a participar este miércoles en una concentración en apoyo a Ceuta y en defensa de la soberanía nacional y la integridad territorial española, tras los altercados vividos este verano en la ciudad autónoma.

Según ha explicado, la convocatoria en València se ha planteado como una cita de apoyo a Ceuta y de reivindicación política.

La alcaldesa ha subrayado que estará presente en la concentración prevista para este miércoles en València. Ha avanzado que participará junto a ceutíes que residen en la ciudad, a quienes ha querido situar en el centro del acto.

La convocatoria del próximo 2 de septiembre se va a llevar en diferentes concentraciones simultáneas en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Zaragoza, Bilbao, Valladolid, A Coruña, Vigo, Gijón, Oviedo, Santiago, Pamplona y Las Palmas de Gran Canaria, entre otras localidades españolas.