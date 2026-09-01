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La Generalitat reclama al Gobierno central la regeneración de la costa Castellón-Sagunto

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha reclamado al Gobierno central que escuche a la ciudadanía de la costa de la Comunitat Valenciana y lleve a cabo una gestión del litoral que combine la protección ambiental, la regeneración efectiva de la costa, la seguridad jurídica y el respeto a los derechos de los ciudadanos afectados.

Así lo ha señalado el vicepresidente tras reunirse con vecinos afectados por los deslindes de la costa y dar la bienvenida a la Federación Mar Nostra, una organización que nace para unir a municipios, asociaciones y vecinos afectados por la regresión costera en el litoral comprendido entre Castellón y Sagunto. Todos los participantes en el encuentro han coincidido en la “mala aplicación” de la ley estatal de Costas por parte del Gobierno, que genera situaciones injustas en muchos de los deslindes ejecutados.

Durante el encuentro se ha expuesto que dos de los cinco tramos más afectados por la regresión costera de toda España se encuentran en la Comunitat Valenciana. Uno de ellos es precisamente el comprendido entre Castellón y Sagunto.

El vicepresidente tercero ha señalado que la Generalitat lleva años reclamando al Estado la ejecución de las actuaciones pendientes para proteger la costa. En el caso del tramo Castellón-Sagunto, existe una estrategia aprobada en 2015 que contempla más de una veintena de actuaciones que siguen sin ejecutarse.