El Levante UD ficha al delantero serbio Ratkov
El Levante y la Lazio han cerrado la cesión de Petar Ratkov, delantero serbio de 23 años elegido para completar el ataque de Luís Castro. El acuerdo contempla un préstamo por una temporada, por el que la entidad granota abonará un millón de euros, e incorporará una opción de compra no obligatoria fijada en otros 14 millones.
El atacante, de 1,93 metros, no fue convocado por la Lazio para medirse al Genoa, una ausencia que anticipó su salida. El conjunto valenciano se ha adelantado así al Sevilla y a otros clubes que habían preguntado por su situación.
La Lazio pagó 13 millones al Salzburgo por el delantero serbio en enero, pero el futbolista apenas encontró continuidad durante sus primeros meses en Roma. En Orriols confían en que su potencia, juego aéreo y capacidad rematadora cubran el hueco dejado por Carlos Espí en la plantilla. No en vano, el internacional serbio destacó el curso pasado en una primera vuelta con el Red Bull Salzburgo en donde anotó 9 goles en 17 encuentros ligueros.
La llegada de Ratkov podría precipitar la salida de Etta Eyong. El camerunés sigue sin encontrar su sitio en el equipo y con una mayor competencia es posible que busque acomodo en otro club tras no brillar como hiciera en su irrupción de la pasada temporada.