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Luz verde a las obras del nuevo polideportivo de Abastos

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha visitado esta mañana, junto a los representantes de la concesionaria SUMA Fitness Club, el inicio de las obras de los nuevos espacios deportivos del Complejo Deportivo y Cultural de Abastos que tendrán una inversión de 18,1 millones de euros aproximadamente.

Las obras consisten en la renovación completa del complejo, mejora de la accesibilidad y conectividad entre los espacios, y nuevas zonas deportivas. Se establecen tres plantas para desarrollar el programa deportivo del complejo deportivo y una de sótano para maquinaria e instalaciones técnicas.

Catalá ha destacado la precariedad de la instalación con la que se encontró el consistorio antes de acometer estas obras.

El nuevo polideportivo en el Complejo Deportivo Cultural de Abastos tendrá una nueva zona exterior, con dos pistas de pádel y una zona de entrenamiento exterior, contará con 3 piscinas, 5 salas de actividades en seco, spinning, entre otros.

Habrá mejoras para los usuarios con zonas infantiles, zona coworking, más de 2.000 plazas en actividades dirigidas y 4 campus deportivos infantiles anuales con servicio de matinera, comedor y tarde en todos ellos.

La alcaldesa informa que mientras dure el cierre los usuarios que empleaban estas instalaciones contarán con matrícula gratis hasta el mes de octubre en 14 instalaciones deportivas municipales.