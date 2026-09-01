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La planta de Ford en Almussafes retorna al trabajo con el estímulo de la alianza con Geely

La planta de Ford en Almussafes ha retomado este martes la producción de vehículos tras el parón vacacional de agosto, con la previsión de fabricar 750 unidades diarias del modelo Kuga y con un clima de mayor calma derivado de la alianza estratégica firmada en julio con la china Geely y de la reanudación de la negociación del Acuerdo por la Electrificación 2030.

Los 4.142 trabajadores que tiene actualmente la factoría de Almussafes han vuelto a su puesto tras el paréntesis de agosto.

Con la vuelta a la normalidad tras agosto, la planta ha arrancado septiembre centrada en el Kuga, el único modelo que se produce ahora en Almussafes. La previsión es mantener un ritmo de 750 vehículos diarios, repartidos en dos turnos de trabajo en la línea de montaje.

El contexto de estas negociaciones y ajustes está marcado por la alianza estratégica alcanzada entre Ford y Geely. Según se anunció en julio, este acuerdo permitirá fabricar cinco modelos en la planta de Almussafes.

A los actuales Kuga y al futuro Bronco se sumarán tres vehículos más a finales de 2028.