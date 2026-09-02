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Discreto mercado de fichajes en el Valencia CF

LevanteTV Juanma Romero

En la medianoche de este martes, el mercado de fichajes español cerró las puertas.

El Valencia CF no realizó finalmente ningún movimiento de última hora y Elliott, incorporado el fin de semana se convirtió en la última adquisición.

El club cierra el mercado de fichajes de la última temporada en Mestalla con una inversión de solo 9 millones en traspasos. El club únicamente ha pagado por los fichajes de Arnau Martínez (5 millones de euros) y Ryunosuke Sato (4 millones), ha firmado a tres jugadores libres (Guido Rodríguez, Justin de Haas y Aliou Dieng) y ha cerrado la cesión de tres futbolistas (Harvey Elliott, Pablo Maffeo y Kayne Van Oevelen).