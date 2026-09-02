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Héctor Rodas valora el mercado de fichajes del Levante UD y la salida de Carlos Álvarez

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Héctor Rodas valora el mercado de fichajes del Levante UD y la salida de Carlos Álvarez

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Juanma Romero

Valencia
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El Director Deportivo del Levante UD, Héctor Rodas, ha comparecido ante los medios tras concluir el mercado de fichajes de verano.

El cuadro granota confirmó durante la última jornada la llegada del delantero Petar Ratkov y la salida de Carlos Álvarez al América de México.

Rodas ha hecho balance de la confección definitiva de la plantilla en la que sobre todo se ha enfatizado la labor de dar salidas para poder acometer las incorporaciones.

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