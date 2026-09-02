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El incendio de Segorbe queda extinguido tras calcinar 630 hectáreas

El incendio forestal declarado la tarde del 20 de agosto en Segorbe (Castellón), que obligó a evacuar el municipio valenciano de Gátova y ha calcinado 630 hectáreas en el Parque Natura de la Sierra Calderona ha sido dado por extinguido a primera hora de la mañana de este martes por el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón.

El fuego se encontraba controlado desde el pasado martes 25 de agosto, tras varios días de trabajos continuados de extinción y vigilancia sobre el terreno para evitar reproducciones.

Según las estimaciones realizadas hasta el momento, las llamas han afectado a 395 hectáreas en el término municipal de Segorbe y a otras 235 hectáreas en el de Gátova, ambas superficies integradas en el Parque Natural de la Sierra Calderona.

El incendio se originó por la caída de un rayo durante una tormenta, un factor de riesgo habitual en episodios de inestabilidad atmosférica en verano que puede provocar focos de difícil detección inmediata.