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Miércoles de sol y temperaturas estables en la Comunidad Valenciana

Este miércoles continuamos con un tiempo estable y cálido en la Comunidad Valenciana, con predominio del sol y temperaturas elevadas. Y de cara a mañana jueves, la estabilidad continuará siendo la protagonista.

Mañana el sol predominará en toda la Comunidad Valenciana, con cielos poco nublosos o completamente rasos y sin precipitaciones destacables.

En cuanto a las temperaturas, continuaremos con valores altos a prácticamente toda la Comunidad. Las máximas se moverán, en general, entre los 31 y los 35 grados, con los registros más elevados en las zonas del interior.

Si nos fijamos en la provincia de València, mañana también tendremos una jornada completamente soleada, con cielos rasos o poco nublosos durante todo el día y sin lluvia.

Y en cuanto a los termómetros, habrá diferencias importantes según la zona. València ciudad marcará la máxima más baja, con unos 26 grados, mientras que en el interior los valores subirán hasta los 36 grados en Ademuz. En el resto de la provincia, las máximas se situarán mayoritariamente entre los 31 y los 35 grados.