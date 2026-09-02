Secciones

Es noticia
Manifestaciones Ceuta ValenciaHomicidio bebéObras del metroTiempo en Valencia hoyCortes de tráfico en Valencia hoyCalendario escolar Comunitat ValencianaFalleras mayores de ValènciaSeguridad Social
instagramlinkedin
Pérez Llorca defiende que las concentraciones por Ceuta no son partidistas

Pérez Llorca defiende que las concentraciones por Ceuta no son partidistas

LevanteTV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Pérez Llorca defiende que las concentraciones por Ceuta no son partidistas

LevanteTV

Juanma Romero

Valencia
RRSS WhatsAppCopiar URL

El president de la Generalitat Valencia, Juanfran Pérez Llorca, ha defendido que las concentraciones de este miércoles convocadas por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) no son algo partidista sino que es de la ciudadanía que quiere apoyar a Ceuta tras sufrir una invasión.

Para el president, la demostración de que las concentraciones no son de los partidos políticos radica en que hay muchos alcaldes socialistas que van a participar en esas concentraciones.

TEMAS

Tracking Pixel Contents