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Pérez Llorca defiende que las concentraciones por Ceuta no son partidistas

El president de la Generalitat Valencia, Juanfran Pérez Llorca, ha defendido que las concentraciones de este miércoles convocadas por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) no son algo partidista sino que es de la ciudadanía que quiere apoyar a Ceuta tras sufrir una invasión.

Para el president, la demostración de que las concentraciones no son de los partidos políticos radica en que hay muchos alcaldes socialistas que van a participar en esas concentraciones.