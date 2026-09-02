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Se recupera la Alqueria del Tenis para acoger un centro sociocultural en Penya-roja

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha visitado este miércoles las obras de rehabilitación de la Alqueria del Tenis, en el barrio de Penya-roja, que permitirá recuperar este inmueble municipal protegido y transformarlo en un nuevo centro sociocultural para el barrio, con espacios destinados a la convivencia, la participación ciudadana, la formación y las actividades intergeneracionales. Esta actuación municipal en el distrito de Camins al Grau cuenta con una inversión municipal de 1.222.112,91 euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución de doce meses.

El proyecto conserva los elementos arquitectónicos más relevantes de la construcción y recupera el espacio exterior de la parcela. La Alqueria del Tenis, integrada en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos del Plan General de Ordenación Urbana y con nivel 2 de protección, constituye un ejemplo de la arquitectura tradicional de la huerta valenciana incorporada con el crecimiento urbano a la trama de la ciudad.

El futuro centro sociocultural dispondrá de una superficie construida de 391,04 metros cuadrados distribuidos en tres plantas, además de un patio ajardinado.

Las primeras imágenes localizadas del inmueble se remontan aproximadamente a 1948, cuando la vivienda ya estaba vinculada a la actividad del club de tenis próximo y funcionaba como sede social. Aunque el Inventario municipal fecha la construcción en 1950, la documentación técnica apunta a un origen anterior; por ello, la fecha exacta de construcción no se considera determinada. Con el paso del tiempo, el crecimiento de la ciudad incorporó este ejemplo de arquitectura tradicional al tejido urbano actual.

La rehabilitación da respuesta a la demanda de las entidades vecinales de Penya-roja y recupera para la ciudadanía un inmueble que se encontraba sin uso y con un avanzado deterioro. Más información